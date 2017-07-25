Фотофакты. Где в Барнауле можно купить легендарное космическое питание

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— Внимание, говорит капитан. Посадка нас ждет весьма любопытная. При входе в атмосферу нас, возможно, немного потрясет. А потом мы вообще взорвемся… Но сначала обед.

Космическое питание.
Космическое питание. Фото: архив kosmopit_22.

Теперь и в Барнауле можно купить легендарное космическое питание. Приготовленный по уникальной рецептуре "КосмоПит" станет:

  • питательным обедом дома и в офисе;
  • полезным перекусом в дороге и путешествии;
  • необычным подарком для друзей, коллег и семьи.
Космическое питание.
Космическое питание.

Набор космического питания в индивидуальных упаковках содержит внутри пять предметов:

Космическое питание.
Космическое питание.
  • алюминиевую тубу с едой, разработанной с учетом исторических данных и современных технологий. Космическая порция составит 165 г.
  • спиртовую салфетку для обработки рук и обеззараживания горлышка тубы перед использованием;
  • грелку – уникальный беспламенный подогреватель, благодаря которому ваша еда всегда будет свежей и горячей;
  • жидкость для использования в грелке;
  • ключ-выдавливатель, с его помощью ни один грамм космической еды не упадет мимо рта.
Космическое питание.
Космическое питание.

И вот что предлагает сегодня КОСМОменю:

И, компот, конечно. КосмоКомпот с сухофруктами.

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