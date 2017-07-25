Фотофакты. Где в Барнауле можно купить легендарное космическое питание

Теперь и в Барнауле можно купить легендарное космическое питание. Приготовленный по уникальной рецептуре "КосмоПит" станет:

питательным обедом дома и в офисе;

полезным перекусом в дороге и путешествии;

необычным подарком для друзей, коллег и семьи.

Набор космического питания в индивидуальных упаковках содержит внутри пять предметов:

Космическое питание.

алюминиевую тубу с едой, разработанной с учетом исторических данных и современных технологий. Космическая порция составит 165 г.

спиртовую салфетку для обработки рук и обеззараживания горлышка тубы перед использованием;

грелку – уникальный беспламенный подогреватель, благодаря которому ваша еда всегда будет свежей и горячей;

жидкость для использования в грелке;

ключ-выдавливатель, с его помощью ни один грамм космической еды не упадет мимо рта.

И вот что предлагает сегодня КОСМОменю:

на завтрак КосмоКашаРисовая с курагой;

на первое КосмоБорщ и вкуснейший КосмоСупГрибной;

на второе мясная КосмоГречка, КосмоСвинина с овощами или картофельное КосмоПюре с курочкой;

на десерт нежнейший творожный КосмоКрем с фруктами.

И, компот, конечно. КосмоКомпот с сухофруктами.