Фотофакты. Где в Барнауле можно купить легендарное космическое питание

— Внимание, говорит капитан. Посадка нас ждет весьма любопытная. При входе в атмосферу нас, возможно, немного потрясет. А потом мы вообще взорвемся… Но сначала обед.
Теперь и в Барнауле можно купить легендарное космическое питание. Приготовленный по уникальной рецептуре "КосмоПит" станет:
- питательным обедом дома и в офисе;
- полезным перекусом в дороге и путешествии;
- необычным подарком для друзей, коллег и семьи.
Набор космического питания в индивидуальных упаковках содержит внутри пять предметов:
- алюминиевую тубу с едой, разработанной с учетом исторических данных и современных технологий. Космическая порция составит 165 г.
- спиртовую салфетку для обработки рук и обеззараживания горлышка тубы перед использованием;
- грелку – уникальный беспламенный подогреватель, благодаря которому ваша еда всегда будет свежей и горячей;
- жидкость для использования в грелке;
- ключ-выдавливатель, с его помощью ни один грамм космической еды не упадет мимо рта.
И вот что предлагает сегодня КОСМОменю:
- на завтрак КосмоКашаРисовая с курагой;
- на первое КосмоБорщ и вкуснейший КосмоСупГрибной;
- на второе мясная КосмоГречка, КосмоСвинина с овощами или картофельное КосмоПюре с курочкой;
- на десерт нежнейший творожный КосмоКрем с фруктами.
И, компот, конечно. КосмоКомпот с сухофруктами.
Сделать КосмоЗаказ по телефону +7 (913) 228-32-54
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