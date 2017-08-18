Где в Барнауле учат на бровистов и парикмахеров

Центр подготовки профессионалов в сфере красоты Beauty Point приглашает всех желающих пройти короткие обучающие курсы по специальностям "парикмахер-универсал", "мастер ногтевого сервиса (маникюр, педикюр, моделирование ногтей)", "косметолог-эстетист", "наращивание ресниц и волос", "мастер-бровист" и другим.
Тем, кто видит свое будущее в бьюти-индустрии, модульная система обучения Beauty Point, во-первых, дает возможность пройти обучение по "блокам", во-вторых, выбрать удобное время (есть утренние, дневные, вечерние группы и группы выходного дня), и в-третьих, действует рассрочка оплаты. На время обучения центр предоставляет необходимое оборудование и материалы, а по окончании выдаются дипломы установленного образца и сертификаты.
Узнать более подробную информацию можно по телефону 8-905-926-27-41.
Сайт: barnaul.beautypoint.club
Instagram: @beauty_point_brn
Адрес: пр-т Строителей, 177, офис 310, 3-й этаж
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