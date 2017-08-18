Где в Барнауле учат на бровистов и парикмахеров. Фото: Архив школы Beauty Point. Где в Барнауле учат на бровистов и парикмахеров. Фото: Архив школы Beauty Point. Где в Барнауле учат на бровистов и парикмахеров. Фото: Архив школы Beauty Point. Где в Барнауле учат на бровистов и парикмахеров. Фото: Архив школы Beauty Point. Где в Барнауле учат на бровистов и парикмахеров. Фото: Архив школы Beauty Point.

Тем, кто видит свое будущее в бьюти-индустрии, модульная система обучения Beauty Point, во-первых, дает возможность пройти обучение по "блокам", во-вторых, выбрать удобное время (есть утренние, дневные, вечерние группы и группы выходного дня), и в-третьих, действует рассрочка оплаты. На время обучения центр предоставляет необходимое оборудование и материалы, а по окончании выдаются дипломы установленного образца и сертификаты.

Узнать более подробную информацию можно по телефону 8-905-926-27-41.

Сайт: barnaul.beautypoint.club

Instagram: @beauty_point_brn

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