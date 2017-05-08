Где выгодно отдохнуть барнаульцам этим летом?

— Роман Сергеевич, стартовал летний туристический сезон, барнаульцы активно интересуются предложениями туроператоров и планируют свой отпуск. Расскажите, когда лучше всего бронировать путевку, чтобы не переплатить и хорошо отдохнуть?

— Путевки всегда выгоднее покупать заранее. Если вы планируете хорошо и при этом недорого отдохнуть, то лучшее время купить тур – сейчас или во второй половине мая. Это непродолжительный период, когда путевки будут "подгорать". С приближением массового туристического сезона цены на туры будут расти, а их максимум придется на конец июня – начало июля.

Вторая часть мая – это время, когда туристы могут бюджетно отдохнуть. Именно в этот период туроператоры уже запланировали рейсы на популярные направления, но еще не успели их заполнить туристами. Не удивительно, что как раз в последние две недели месяца вы сможете найти интересные по цене предложения. К примеру, сегодня было хорошее предложение: тур на двоих, с проживанием на острове Хайнань (Китай) с 29 мая на 7 ночей – 39 000 рублей.

— Какие направления пользуются популярностью у наших туристов?

— В прошлом сезоне, излюбленным местом наших туристов была Греция, в этом году я думаю что эта тенденция сохранится. Благодаря средиземноморскому климату и отсутствию необходимости получать шенгенскую визу, многим пришелся по вкусу и отдых на Кипре.

По опыту прошлых лет можно предположить, что Турция этим летом будет пользоваться высоким спросом. Многие по ней соскучились. Как ни крути, наши люди уже привыкли к системе "все включено", к солнечным пляжам, качественному обслуживанию и отличной отельной базе. К тому же Турция – превосходное место для отдыха с детьми.

Турецкие отели, проживание в которых два года назад стоило дорого, теперь предоставляют хорошие скидки. Так что, этим летом туристы за умеренные деньги смогут отдохнуть в достойном отеле.

Нельзя обойти вниманием и курорты российского черноморского побережья. У барнаульцев они пользуются огромной популярностью и уже не первый год. На отечественных курортах есть возможность совмещать отдых на море, вылазки в горы, пешие и конноспортивные прогулки и многое другое. В этом году из Барнаула стоят прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь. Спрос на них есть у многих категорий граждан, к примеру, у представителей силовых структур, для которых заграница недоступна.

— Где из предложенных направлений можно недорого отдохнуть?

— Наиболее выгодно сейчас отдыхать в Турции, куда в этом году можно приобрести путевки по приятной цене. Некоторых до сих пор пугает политическая ситуация в этой стране, однако в тех городах, в которых бывают наши туристы, за все годы не было ни одного случая террористических угроз.

Вьетнам – второе направление летнего сезона с приемлемыми ценами. К примеру, 11-дневный тур с завтраками на двоих стоит около 60 тыс. рублей.

Отдых на побережье Крыма или в Сочи – от 35 000 рублей.

Недорого можно отдохнуть всегда. Главное быть готовым быстро среагировать на предложение туроператора. Как говориться "сорваться с места".

— Куда бы вы посоветовали слетать людям, которые впервые планируют отдых вдали от дома?

— На самом деле, все по-разному представляют свой отдых. Кому-то нужно уехать туда, где можно отдохнуть от людей и городской суеты. Другие наоборот нуждаются в активном отдыхе и развлечениях.

Некоторые жители нашего города бояться ехать за рубеж, потому что не знают иностранного языка. Но, к примеру, в Турции он не нужен — многие там говорят на русском. Да и наши гаджеты сегодня позволяют переводить с разных языков.

Если люди собираются поехать заграницу впервые, то в нашем агентстве продуманных поездок "Авианебо" им помогут не только подобрать отдых или сформировать маршрут, но и предупредят о трудностях, которые могут возникнуть в той или иной стране

— Вы формируете индивидуальные туры?

— Да. Все больше к нам приходит людей, которые формируют свой маршрут самостоятельно. В основном, это молодые люди, которые не боятся путешествий и незнакомых стран. Причем иногда индивидуальный тур выходит дешевле пакетного. Хотя это сильно зависит от выбранного направления. К примеру, во Вьетнам без пакетного тура ехать невыгодно.

Я говорю об этом уверенностью, поскольку у нашего агентства богатый опыт работы в деловой сфере, где мы ежедневно прорабатываем маршруты для командированных людей с учетом их проезда и проживания в гостиницах. Также мы уже давно продаем авиа- и ж/д билеты, бронируем гостиницы и помогаем оформлять визы.

—Бытует мнение, что самостоятельно путешествовать выгоднее, нежели покупать туры в агентстве. Так ли это?

— В принципе, цена на сайтах туроператоров и турагентств одинаковая. Но покупая путевки в турфирмах, люди, во-первых, обращаются к профессионалам, которые помогут найти выгодное предложение, во-вторых, агентство берет на себя все риски.

Есть люди, которые еще ни разу не отдыхали заграницей. Многие из них не знают, в какие страны нельзя ездить без визы или, к примеру, жить в одном номере незамужним парам. Но если турист обратится в агентство, то таких проблем у него не будет.

Во всех странах, в которые мы продаем туры или планируем маршруты, наши сотрудники уже были и знают на собственном опыте, что посоветовать. Но если человек заказал путевку с сайта, создатели которого не имеют отношения к реальному агентству, то там он может столкнуться с мошенниками, которые заманив скидками, оставят без отдыха. К сожалению, такие случаи были и в нашем городе.

— Есть ли возможность оплачивать тур частями?

— Да. Как правило, если покупать тур по раннему бронированию, то сначала нужно внести 50% от цены, а полностью оплатить нужно либо за две недели, либо за месяц до выезда. То есть туроператор дает возможность забронировать нужный отель заранее, а остальные деньги внести позже. К примеру, если кто-то планирует поехать отдыхать в августе или сентябре, то сейчас он может заплатить только 50% от общей стоимости путевки, а в конце лета внести остальную сумму.

Подробнее об услугах, предоставляемых в агентстве, можно узнать на сайте компании "Авианебо", в группе в соцсети "ВКонтакте" или по телефону 55-56-08

Справка

Агентство продуманных поездок "Авианебо" работает в Барнауле около 4 лет. Компания занимается организацией деловых поездок, командировок, корпоративных выездов для юрлиц. Кроме этого, каждый клиент может купить здесь пакетные или индивидуальные туры, билеты на самолеты и поезда. Сотрудники компании помогут забронировать гостиницы или оформить визу. У агентства есть два офиса в городе — пр. Ленина, 53 и пр. Красноармейский, 116 — ежедневно которые работают с 9.00 до 20.00.