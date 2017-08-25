Генерал МЧС получил условный срок

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор бывшему статс-секретарю — замглавы МЧС РФ Владимиру Артамонову.
Генерал-полковник приговорен к трем годам лишения свободы условно за фиктивное трудоустройство супруги в ФГБУ "ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (ФГБУ ВНИИ ГОЧС), пишет "Коммерсант".
Первоначально Артамонов, его супруга Галия Артамонова и бывший начальник ФГБУ ВНИИ ГОЧС генерал-майор Валерий Акимов были фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие установило, что по просьбе заместителя министра генерал Акимов в качестве научного сотрудника фиктивно трудоустроил во ВНИИ его супругу. "Доктор юридических наук, профессор Артамонова, не появляясь в ФГБУ, в течение трех лет получала оттуда зарплату на карточку. При этом общая сумма выплат составила немногим более 1,3 миллиона рублей", — сообщает издание.
В суде фигуранты дела полностью признали свою вину, отметив, что уже погасили причиненный ущерб. Все трое обвиняемых получили условные сроки — по три года, пишет bfm.ru.
Факт
Президент России Владимир Путин в мае 2017 года своим указом освободил Артамонова от должности замглавы МЧС РФ.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.