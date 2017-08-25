Генерал МЧС получил условный срок

Генерал-полковник приговорен к трем годам лишения свободы условно за фиктивное трудоустройство супруги в ФГБУ "ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (ФГБУ ВНИИ ГОЧС), пишет "Коммерсант".

Первоначально Артамонов, его супруга Галия Артамонова и бывший начальник ФГБУ ВНИИ ГОЧС генерал-майор Валерий Акимов были фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что по просьбе заместителя министра генерал Акимов в качестве научного сотрудника фиктивно трудоустроил во ВНИИ его супругу. "Доктор юридических наук, профессор Артамонова, не появляясь в ФГБУ, в течение трех лет получала оттуда зарплату на карточку. При этом общая сумма выплат составила немногим более 1,3 миллиона рублей", — сообщает издание.

В суде фигуранты дела полностью признали свою вину, отметив, что уже погасили причиненный ущерб. Все трое обвиняемых получили условные сроки — по три года, пишет bfm.ru.

Факт

Президент России Владимир Путин в мае 2017 года своим указом освободил Артамонова от должности замглавы МЧС РФ.