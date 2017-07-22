Генерал США признал, что американцы не имеют права воевать в Сирии

Рэймонд Томас,

генерал армии США:

Недалек тот день, когда русские скажут: "Почему вы все еще в Сирии, США?". Они уже были близки к этому… Мы вошли туда оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они могут это сделать.





Томас подчеркнул, что единственная цель пребывания военных США в Сирии - борьба с терроризмом. На этом основании Вашингтон отказывается прекращать свои операции, несмотря на протесты.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не возражает против американских баз в Сирии, но они должны быть расположены на законных основаниях, напоминает информагентство.