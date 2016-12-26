Генеральный директор авиахолдинга S7 Group ушел со своего поста

Он хочет сосредоточиться на развитии космодрома Sea Launch.

Гендиректором компании стал Антон Еремин, бывший заместитель Филёва. Первым заместителем главы компании назначена дочь Татьяна Филёва. Ранее она работала на должности заместителя директора по маркетингу компании, пишет RNS со ссылкой на "Ведомости".

Один из собеседников газеты отметил, что Филёв, возможно, хотел повысить Татьяну и при этом не потерять других ключевых членов команды. Кроме того, дочь Филёва в 2010 году на мехмате МГУ защитила диплом по определению стоимости различных моделей самолетов и ее снижению в ходе эксплуатации, пишет Тайга.инфо.

Рруппа компаний S7 купила у ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" плавучий космодром "Морской старт", заявил совладелец S7 Владислав Филёв, сообщает ТАСС.

"Цель — объявить сегодня о сделке между двумя сторонами о приобретении активов этого проекта, построенного четырьмя странами. Я очень горжусь тем, что подпишу от имени S7 Group сегодня этот контракт", — приводит агентство слова Филёва.

Справка

S7 Group — крупнейший частный авиационный холдинг России, включающий авиакомпании "Сибирь" и "Глобус". Авиакомпании базируются в Новосибирске и Москве. В 2015 году они перевезли 10,6 млн пассажиров. В конце сентября S7 заявила о приобретении плавучего космодрома Sea Launch ("Морской старт"). С него она планирует начать запуски ракет в 2018 году.

Состав группы компаний:

Авиакомпания "Сибирь" — крупный российский авиаперевозчик, выполняющий рейсы под брендом "S7 Airlines".

Авиакомпания "Глобус" — дочерняя авиакомпания "S7 Airlines".

"S7 Charter" — дочерний чартерный перевозчик "S7 Airlines".

Туристическое агентство "S7 Tour".

Агентство продаж авиабилетов "S7 Ticket".

Служба сервисного обслуживания в аэропортах "S7 Service".

Служба технического обслуживания воздушных судов "S7 Engineering".

Служба грузовых перевозок "S7 Cargo".

Центр технического обслуживания и ремонта авиационной техники "Sibir Technics".

Авиационный учебный центр "S7 Training".

IT подразделение "S7 Travel Retail".