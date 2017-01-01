Генетики установили, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками

В исследование помимо москвичей и питерцев попали также жители Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя и Киева. Среди них провели тест "Генеалогия", который определяет родство по отцовской и материнской линиям, а также устанавливает этническую принадлежность.

Среди всех исследованных было найдено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 относились к четвертому поколению, 39 и 27 — третьего и второго поколений соответственно. Результаты были выведены в личные кабинеты клиентов, и они получили доступ к списку найденных родственников.

"Мы пришли к выводам, что в 8 случаях из 10 можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт", — сказал генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.

Он отметил, что шансы найти родственников в своем городе или в другой части страны примерно равны. При этом, за такими тестами обращаются чаще всего граждане, которые ничего не знают о своей семье. Ильинский объяснил, что подобная ситуация является характерной для России, так как после Великой Отечественной войны многие дети были сиротами и воспитывались в детдомах, были уничтожены архивы и поиск родственников теперь становится все труднее.