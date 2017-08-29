Генпрокуратура обвинила метеорологов в ошибке при прогнозе урагана в Москве

По данным прокуроров, управление предоставило прогноз, согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17–22 м/с.

Генпрокуратура уже обратилась к главе Минприроды Сергею Донскому с требованием наладить работу "по повышению точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям" и усилить контроль "по формированию государственной сети по наблюдению за состоянием окружающей среды и ее загрязнением".

В Росгидромете не стали комментировать данные претензии, а в Минприроды сообщили, что не будут комментировать "служебную переписку", отметив, что "большинство замечаний Генпрокуратуры связано с отсутствием у ведомства информации о реальной ситуации в данной сфере, о чем они были проинформированы".

В настоящее время сети мониторинга атмосферного воздуха нет в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе, а также Алтайском крае. Кроме того, в 45 городах с населением больше 100 тысяч человек не ведутся наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, а в трети городов России наблюдения не соответсвуют стандартам, пишет polit.ru.

После трагедии в Москве сообщалось, что радиоточки, служащие в советское время одним из основных источников оповещения о ЧС, решено дополнить информированием через громкоговорители.

Но отказываться от использования трехпрограммных приемников МЧС не собирается. У этого способа по-прежнему остается масса плюсов, считают в ведомстве: энергонезависимость, помехоустойчивость, постоянная готовность к использованию.

Однако радиоточки явно не справляются с задачей оповещения о приближающейся опасности, как не справляются и СМС-оповещения.

Факт

При урагане в Москве и Московской области погибли 16 человек, еще 200 пострадали. Ущерб от урагана составил 200 миллионов рублей.

30 мая в Алтайском крае также бушевал ураган, порывы ветра достигали 34 м/с. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Но последствия штормового ветра устраняются до сих пор.