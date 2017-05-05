Генпрокуратура передала следователям материалы дела о покупке "Почтой России" самолетов

"Действительно, в следственные органы направлены материалы проверки, проведенной Генпрокуратурой по факту приобретения руководством "Почты России" двух самолетов Ту-204. Мы усматриваем в действиях руководства "Почты России" признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", — уточнил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

В январе сообщаось, что Генпрокуратура РФ проверяет законность покупки двух самолетов Ту-204 "Почтой России". Тогда в пресс-службе "Почте России" не уточнили, получали ли запросы из Генпрокуратуры, но подчеркнули, что "все закупки предприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства о закупках", пишет "Росбалт".

Пресс-служба Почты России в официальном комментарии поясняет:

"Еще в начале года поступил запрос от прокуратуры по обоснованию необходимости закупки самолетов ТУ-204. На этот вопрос со стороны предприятия в установленный срок и в полном объеме был предоставлен ответ.

Закупка Почтой России двух магистральных самолетов была проведена в полном соответствии с требованиями законодательства о закупках, в том числе согласована с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. Она проводилась в несколько этапов, каждый из которых был направлен на закупку самолетов по максимально выгодной цене и отвечающий требованиям Почты.



За период декабрь 2016 года – март 2017 года собственные воздушные суда "Почты России" осуществили 92 рейсa и перевезли 831,7 тонн почтовых отправлений и 1815,2 тонн коммерческих грузов. Из них на 24 рейсах были перевезены только почтовые отправления, а на 64 рейсах осуществлялась дозагрузка бортов коммерческим грузом в целях повышения экономической эффективности.



Приобретение собственных самолетов позволило Почте:

– Не зависеть от расписания пассажирских авиаперевозок, что повысило качество и сроки доставки авиапочты. Примером негативного влияния на эти процессы стал уход с рынка авиакомпании Трансаэро, который привёл к ухудшению выполнения сроков доставки на Дальний Восток.

– Решать проблемы, вызванные ростом объемов почтовых отправлений из Китая и других стран, в частности исключить случаи длительной задержки отправлений в зарубежных аэропортах в ожидании вылета выгодных отправителям пассажирских или чартерных авиакомпаний в Россию.

– Экономить от 40% до 50% в сравнении с коммерческими предложениями грузовых чартерных перевозчиков. Например, стоимость перевозки собственными самолетами на маршруте Москва – Якутск – Москва на 40%-50% ниже цены заказываемых сторонних чартеров".

Факт

В июне 2016 года "Почта России" приобрела два самолета у "Ильюшин Финанс Ко". Сумма сделки составила 3,39 млрд рублей.