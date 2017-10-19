Генпрокуратура получила от Поклонской уже 43 жалобы на "Матильду"

"На днях к нам поступили еще два запроса, касающиеся кинокартины и ее финансирования. Они рассматриваются в установленном порядке", — рассказал Куренной. По его словам, все жалобы Поклонской изучили, но нарушений законодательства в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения фильма "Матильда" не нашли.

Наталья Поклонская на протяжении многих месяцев невероятно активно выступает против фильма Алексея Учителя "Матильда" о взаимоотношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат уверяет, что созданный в картине образ Николая II не соответствует образу канонизированного церковью императора. Кроме того, как заявляет Поклонская, она получила сотню тысяч обращений от возмущенных фильмом жителей России.

16 октября Генпрокуратура сообщила, что рассмотрев запрос Поклонской, не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом. Однако на следующий день депутат Госдумы записала видеообращение к генпрокурору Юрию Чайке и снова потребовала отозвать прокатное удостоверение, признать фильм "провокационным экстремистским материалом".

По словам Поклонской, из-за проекта "Матильда" начались поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, введение черных списков. Она отметила, что "молитвенное стояние верующих всей России против фильма".

Адвокат режиссера Алексея Учителя в ответ на слова депутата, заявил, что фильм "Матильда" не является "провокацией". "Очень заметно, что Наталья Владимировна — женщина по духу скорее украинская, а не русская. Именно поэтому она постоянно апеллируют к каким-то массовым протестам. Мало того, что никаких массовых протестов против фильма "Матильда" не существует, так еще, будем реалистами, государство российское никакими протестами испугать нельзя. Мы это все видим последние 20 лет. И в данном случае это совсем неплохо", — сказал адвокат.