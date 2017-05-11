Генпрокурор Чайка поручил проверить океанариумы и зоопарки

Генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить исполнение законов об охране и использовании животного мира, сообщается на сайте ведомства.
"Прокурорами будет дана оценка законности деятельности организаций, занимающихся добычей, содержанием, разведением и демонстрацией диких животных и птиц. В частности, будут проверены зоопарки, океанариумы, дельфинарии, рыболовные, образовательные, научные и культурно-просветительские организации", — говорится в заявлении прокуратуры. Инициатива направлена на защиту краснокнижных видов растений и животных.
В надзорном ведомстве уточнили — особое внимание будет уделено работе Росрыболовства и Россельхознадзора, а также органов местного самоуправления по охране и защите дикой среды.
Отмечается, что проверка будет проведена в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, пишет Lenta.ru.
В феврале в Колосовском районе Омской области застрелили краснокнижную рысь, охота на которую запрещена, а в Исилькульском районе косуля была убита "с применением механического транспортного средства". По фактам незаконной охоты возбудили два уголовных дела.
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