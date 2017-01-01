Геологи открыли восьмой континент Земли

Площадь нового континента занимает порядка пяти миллионов квадратных километров. Большая его часть, примерно 94 процента, расположена под водой, среди наземных элементов — острова Новая Каледония и новозеландские острова Северный и Южный.

Зеландия, по оценкам ученых, начала откалываться от древнего суперконтинента Гондвана около 100 миллионов лет назад. Это привело к деформации земной коры, в результате чего большая часть материка оказалась под водой. Свои выводы геологи подтверждают спутниковыми наблюдениями, в частности гравиметрией, согласно которой на месте Зеландии находится материковая, а не океанская кора или вулканические породы.

Геологи из Новой Зеландии, Австралии и Новой Каледониипредлагают увеличить число географических (согласно принятой в англоязычных странах терминологии) континентов с семи (Европа, Азия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная и Южная Америка) до восьми, включив туда Зеландию, пишет Lenta.ru.

Сотрудники японского государственного агентства геолого-морских наук и технологий займутся изучением затонувшего земного континента.

Новая Зеландия — это оставшиеся над поверхностью океана части затонувшего континента.