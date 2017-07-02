Геологи показали 500 млн лет истории Земли за одну минуту

Группа геологов из Канады и Австралии опубликовала видеоролик, в котором показано движение тектонических плит в течение пятисот миллионов лет.
Исследование охватывает самый сложный и пока малоизученный период жизни нашей планеты — от Стенийского периода (миллиард лет назад) до Кембрийского (480-520 млн лет назад).
Данное исследование помогло заполнить существенный пробел в знаниях истории Земли, когда только стал формироваться климат и зарождалась жизнь на планете. В те времена тектонические плиты путешествовали по планете, а на смену ледниковым периодам приходили мощнейшие глобальные потепления, пишет "Росбалт".
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