Геологи показали 500 млн лет истории Земли за одну минуту

Исследование охватывает самый сложный и пока малоизученный период жизни нашей планеты — от Стенийского периода (миллиард лет назад) до Кембрийского (480-520 млн лет назад).

Данное исследование помогло заполнить существенный пробел в знаниях истории Земли, когда только стал формироваться климат и зарождалась жизнь на планете. В те времена тектонические плиты путешествовали по планете, а на смену ледниковым периодам приходили мощнейшие глобальные потепления, пишет "Росбалт".