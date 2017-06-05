Гепрокурор Чайка заявил, что нападки на него вызваны желанием дискредитировать Россию

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что причинами нападок на него и его семью со стороны главы Hermitage Capital Уильяма Браудера было стремление дискредитировать власти и правоохранителей России, сообщает РИА "Новости".
"Мотивация очень проста — показать, что и бизнес-сообщество в России, и руководство России, в частности, правоохранительные органы коррумпированы, дискредитировать Россию через это. Более того, не дать нам расследовать уголовное дело по Браудеру дальше", — сказал Чайка.
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обвинил Чайку в причастности к делу Магнитского. По его словам, после гибели Магнитского генпрокурор Чайка лично остановил расследование заключения по его делу. Самого Браудера осудили в России за финансовые махинации.
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