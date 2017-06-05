Гепрокурор Чайка заявил, что нападки на него вызваны желанием дискредитировать Россию

"Мотивация очень проста — показать, что и бизнес-сообщество в России, и руководство России, в частности, правоохранительные органы коррумпированы, дискредитировать Россию через это. Более того, не дать нам расследовать уголовное дело по Браудеру дальше", — сказал Чайка.

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обвинил Чайку в причастности к делу Магнитского. По его словам, после гибели Магнитского генпрокурор Чайка лично остановил расследование заключения по его делу. Самого Браудера осудили в России за финансовые махинации.