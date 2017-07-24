Герасименко: Рубцовск давно стал для меня родным

В этом году Рубцовску исполняется 125 лет. За свою жизнь город получил несколько "подарков", которые, при грамотном их использовании, могут сделать из Рубцовска один из крупнейших деловых, торговых и промышленных центров не только края, но и Сибири. Во-первых, это, конечно, географическое положение – близость с Казахстаном, хотя и рождает некоторые специфические вопросы, все же открывает превосходные деловые и торговые перспективы. Вторым несомненным преимуществом города является железнодорожное сообщение. Наконец, в-третьих, это промышленный потенциал, который город получил в военные годы после эвакуации сюда ряда крупных промышленных предприятий из центральной части страны. В прежние годы все эти факторы активно работали на развитие города, Рубцовск недаром всегда оставался в тройке крупнейших городов Алтайского края.

Мое знакомство с городом состоялось еще во времена моей работы в здравоохранении региона – и в санавиации, и в качестве руководителя комитета администрации края по здравоохранению. Но по-настоящему я узнал и полюбил город и его жителей, когда стал депутатом Государственной Думы – именно рубцовчане трижды доверяли мне представлять их интересы в нижней палате парламента страны! Без ложной скромности могу сказать, что невозможно трижды избраться по округу, если ничего не делать для людей. Конечно, я по мере сил старался добиваться федерального финансирования для Рубцовска по многим проектам, включать город в различные программы. Благодаря этому, при моем непосредственном участии в городе были построены спортивно-оздоровительный центр с плавательным бассейном "Юбилейный", беспрецедентный в крае жилой многоквартирный дом для инвалидов-колясочников, корпус отделения сосудистой патологии в горбольнице № 2, диагностический центр, детские туберкулезная и общесоматическая больницы, противотуберкулезный диспансер, проведена реконструкция онкологического диспансера.

И сейчас, хотя в свой шестой созыв я избирался по списку, а не округу, все равно проблемы Рубцовска мне близки и понятны. Поэтому идею проведения такого представительного Форума я горячо приветствую и поддерживаю. Прежде всего, потому что нам всем необходим четкий план действий – только тогда мы сможем целенаправленно двигаться к своей цели, в данном случае это – развитие города. В Рубцовске есть молодые и опытные грамотные специалисты, есть все необходимые потенциальные возможности, чтобы самим успешно строить свое будущее. Надеюсь, итоги работы Форума это подтвердят в скором времени.