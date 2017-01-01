Германия проснется с новым президентом у руля

Как объясняет ТАСС, президента должно выбрать Федеральное собрание, в которое входят 1260 делегатов - 630 депутатов Бундестага и 630 выборщиков, которые выдвигаются федеральными землями. Этот орган созывается, как правило, раз в четыре года специально для того, чтобы избрать главу государства. Чтобы победить, кандидат должен набрать 631 голос.

Президент Германии не обладает такими полномочиями, как канцлер, однако представляет свою страну за рубежом, утверждает состав правительства и все законы, а также консолидирует общество внутри государства, подписывает договоры и выдвигает кандидатуру канцлера.

Сейчас президентом Германии является 77-летний Йоахим Гаук. Срок его полномочий истекает 18 марта.