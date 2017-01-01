Германия проснется с новым президентом у руля

Федеральное собрание Германии 12 февраля выбирает нового президента страны. Стать главой государства хотят четыре человека, но больше всех шансов, по мнению экспертов, у бывшего министра иностранных дел 61-летнего Франка-Вальтера Штайнмайера. Ранее он отказался баллотироваться на пост канцлера.
Как объясняет ТАСС, президента должно выбрать Федеральное собрание, в которое входят 1260 делегатов - 630 депутатов Бундестага и 630 выборщиков, которые выдвигаются федеральными землями. Этот орган созывается, как правило, раз в четыре года специально для того, чтобы избрать главу государства. Чтобы победить, кандидат должен набрать 631 голос.
Президент Германии не обладает такими полномочиями, как канцлер, однако представляет свою страну за рубежом, утверждает состав правительства и все законы, а также консолидирует общество внутри государства, подписывает договоры и выдвигает кандидатуру канцлера.
Сейчас президентом Германии является 77-летний Йоахим Гаук. Срок его полномочий истекает 18 марта.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.