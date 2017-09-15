Герой фильма, который выйдет этой осенью, приедет в Барнаул с мастер-классом

Осенью на экраны выйдет фильм "Временные трудности", основанный на истории жизни бизнес-тренера Аркадия Цукера. Altapress.ru рассказывает, чем известен Цукер и почему стоит посетить его тренинг 27 сентября.
Аркадий Цукер родился в Новокузнецке. Врачи сразу поставили диагноз — тяжелая форма ДЦП. Они утверждали, что мальчик будет с трудом говорить и передвигаться. Однако Аркадий смог победить прогнозы врачей и стать успешным бизнесменом, генеральным директором Центра Стратегического Консалтинга, бизнес–консультантом Школы социального предпринимательства.
Вспоминая свое детство, Цукер рассказывал, что именно отец помог ему побороть недуг.
Что меня ждало: инвалидное кресло, трудные движения, малосвязанная речь, возможно, такое же мышление. Работать я, сами понимаете, должен был не консультантом, а, в лучшем случае, крутить розетки „Алла-Белла-Валентина“ и этим довольствоваться. Но в дело вмешался мой отец. Он сказал: "У меня не может родиться больного ребёнка. Просто не может. Поскольку это мой ребёнок, он здоров. А всё, что с ним происходит — временные трудности"
В школе он не ладил с одноклассниками — например, его могли подвесить за пиджак в раздевалке или вытереть всем классом об него ноги. Но Аркадий не сдавался, и уже в 17 лет создал свою компанию. Сегодня он инициатор более 700 успешных бизнес-проектов. Он создает и продвигает проекты во многих городах России, сотрудничает с Гарвардским университетом. Цукер — автор 120 научных работ в сфере маркетинга, менеджмента и образования.
Его история успеха и борьбы с болезнью легла в основу художественного фильма "Временные трудности", где роль Аркадия сыграл Риналь Мухаметов, а его отца — Иван Охлобыстин. Фильм выйдет на экраны этой осенью, а пока вы можете посетить его семинар в Барнауле, лично познакомиться с Аркадием Цукером и узнать, что ждет бизнес в ближайшем будущем, как вести дела с конкурентами и как по-новому подходить к рекламе.
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