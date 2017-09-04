ГИБДД Барнаула рассказала подробности ДТП со столбом и пьяным водителем

Полицейские рассказали подробности ДТП в Научном городке, которое произошло 3 сентября. Как сообщали очевидцы, мужчина въехал в столб, выпал из машины и уснул.
По предварительным данным, 34-летний мужчина водитель, управляя Škoda Octavia, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и врезался в столб.
Водитель имел признаки опьянения. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался. Мужчину уже привлекли за это к административной ответственности. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
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