ГИБДД Барнаула разыскивает свидетелей пяти ДТП

4 июня около 00.20 11 км Правобережного тракта автодороги "мостовой переход через реку Обь" произошло столкновение мотоцикла неустановленной модели без регистрационных знаков и автомобиля "КаМАЗ-65116" (госзнак Н 180 ТН/22) с полуприцепом (госзнак АН 6855/22). В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.

9 июня около 8.45 на пр. Красноармейском в районе дома №131 водитель Toyota Land Cruiser Prado (госзнак У 810 ТХ/22) сбил велосипедиста. В результате ДТП велосипедист получил травмы.

14 июня около 00.40 на ул. Кутузова в районе дома №177 водитель, управляя мотоциклом Harley-Davidson (госзнак 7109 АК/54) допустил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

18 июня около 19.10 на ул. Вечерней в районе дома №51 водитель мопеда Honda перевернулся и получил телесные повреждения.

19 июня около 12.50 в пос. Лесном на ул. Радужной в районе дома №137 произошло столкновение Nissan Almera (госзнак М 299 ХК/22) и "ГАЗ-350701" (госзнак Х 144 МН/22). В результате ДТП водитель Nissan Almera от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просят позвонить по телефонам: 368-160 или 02.