ГИБДД просит жителей Алтайского края пересесть на железнодорожный транспорт

Госавтоинспекция Алтайского края рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге. В случае острой необходимости выезда жителей региона просят воспользоваться железнодорожным транспортом. В крае действует штормовое предупреждение.
Метель на бийской трассе. Фото: Ильич Владимирович в vk.com/barneos22.
Метель на бийской трассе. Фото: Ильич Владимирович в vk.com/barneos22.
Метель на бийской трассе. Фото: Ильич Владимирович в vk.com/barneos22.
Метель на бийской трассе. Фото: Ильич Владимирович в vk.com/barneos22.
Водители в Barnaul22 сообщают, что особенно тяжелая ситуация с метелью на бийской и рубцовской трассах. Некоторые автовладельцы умудряются ехать без света.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций водителей просят обращаться по телефонам 112, 110 либо на телефон доверия полиции 128.
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