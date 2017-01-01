ГИБДД просит жителей Алтайского края пересесть на железнодорожный транспорт

Метель на бийской трассе. Фото: Ильич Владимирович в vk.com/barneos22. Метель на бийской трассе. Фото: Ильич Владимирович в vk.com/barneos22. Метель на бийской трассе. Фото: Ильич Владимирович в vk.com/barneos22. Метель на бийской трассе. Фото: Ильич Владимирович в vk.com/barneos22.

Водители в Barnaul22 сообщают, что особенно тяжелая ситуация с метелью на бийской и рубцовской трассах. Некоторые автовладельцы умудряются ехать без света.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций водителей просят обращаться по телефонам 112, 110 либо на телефон доверия полиции 128.