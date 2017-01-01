ГИБДД рассказала подробности массового ДТП в центре Барнаула: столкнулись 8 авто

22 февраля в 12.45 в Барнауле на пр. Ленина в районе пересечения с ул. Северо-Западной столкнулись восемь автомобилей. Ранее очевидцы сообщали, что ДТП произошло между 6-ю машинами.
По предварительным данным ГИБДД Барнаула, 36-летняя женщина на Lexus RX-330, двигаясь в сторону улицы Северо-Западной, не справилась с управлением и допустила наезд на стоящие автомобили ВАЗ-2112, Toyota Platz, Lada Granta, Ford Focus. После этого ВАЗ-2112 отбросило на стоящий Toyota Rav 4, Mitsubishi Pajero и Toyota Avensis.
Водитель автомобиля Лексус RX-330 получила телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь, не госпитализировали. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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