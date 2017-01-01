ГИБДД рассказала подробности массового ДТП в центре Барнаула: столкнулись 8 авто

По предварительным данным ГИБДД Барнаула, 36-летняя женщина на Lexus RX-330, двигаясь в сторону улицы Северо-Западной, не справилась с управлением и допустила наезд на стоящие автомобили ВАЗ-2112, Toyota Platz, Lada Granta, Ford Focus. После этого ВАЗ-2112 отбросило на стоящий Toyota Rav 4, Mitsubishi Pajero и Toyota Avensis.

Водитель автомобиля Лексус RX-330 получила телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь, не госпитализировали. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.