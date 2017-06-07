ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП с участием Toyota и пешехода

ГИБДД Барнаула разыскивает свидетелей ДТП, которое произошло 11 декабря 2016 года. Около 10.50 минут в районе дома на ул. Кутузова, 10 водитель Toyota Probox (госзнак У 663 ОР/54) сбил мужчину.
В результате ДТП пешеход получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Очевидцев происшествия, а также граждан, располагающих какой-либо информацией по происшествию, просят позвонить по телефону 8 (3852) 24-54-61. Анонимность гарантируется.
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