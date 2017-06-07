ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП с участием Toyota и пешехода

В результате ДТП пешеход получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Очевидцев происшествия, а также граждан, располагающих какой-либо информацией по происшествию, просят позвонить по телефону 8 (3852) 24-54-61. Анонимность гарантируется.