ГИБДД разыскивает водителя, который сбил женщину в Барнауле и скрылся

ГИБДД Барнаула разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 15 июня в 7.55 минут на ул. Фурманова в районе дома №55. Авто сбило женщину 38 лет. Водитль с еста происшествия скрылся, его ищут.
Марка автомобиля, а также внешность водителя неизвестны.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят позвонить по телефонам: 393-605, 391-090, 393-555 или 02.
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