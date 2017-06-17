ГИБДД разыскивает водителя, который сбил женщину в Барнауле и скрылся

ГИБДД Барнаула разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 15 июня в 7.55 минут на ул. Фурманова в районе дома №55. Авто сбило женщину 38 лет. Водитль с еста происшествия скрылся, его ищут.

Марка автомобиля, а также внешность водителя неизвестны. Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят позвонить по телефонам: 393-605, 391-090, 393-555 или 02.