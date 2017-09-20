Гидрометцентр рассказал, какой будет температура осенью и зимой на Алтае и в Сибири

Снег. Зима. Мороз. Фото: Михаил Хаустов. Морозы. Зима. Фото: Михаил Хаустов. Мороз на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Морозы на Алтае и в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Снег. Зима. Мороз. Фото: Михаил Хаустов. Мороз на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Морозы на Алтае. Фото: Михаил Хаустов. На Алтае - аномальные морозы. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае - аномальные морозы. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как рассказали синоптики, в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений. Однако на юге Сибирского федерального округа температура воздуха окажется около и ниже нормы. А вот на юге европейской территории России и в Уральском федеральном округе первая половина периода ожидается теплее, чем за предыдущий период.