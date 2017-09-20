Гидрометцентр рассказал, какой будет температура осенью и зимой на Алтае и в Сибири

20 сентября в Барнауле официально начался отопительный сезон. Тем временем Гидрометцентр сделал вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период 2017—2018 годов с октября по март.
Снег. Зима. Мороз. Фото: Михаил Хаустов.
Морозы. Зима. Фото: Михаил Хаустов.
Мороз на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Морозы на Алтае и в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Снег. Зима. Мороз. Фото: Михаил Хаустов.
Мороз на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Морозы на Алтае. Фото: Михаил Хаустов.
На Алтае - аномальные морозы. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае - аномальные морозы. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Как рассказали синоптики, в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений. Однако на юге Сибирского федерального округа температура воздуха окажется около и ниже нормы. А вот на юге европейской территории России и в Уральском федеральном округе первая половина периода ожидается теплее, чем за предыдущий период.
- В октябре на большей части Сибирского федерального округа, то есть, и на Алтае, средняя месячная температура прогнозируется выше нормы.
- В ноябре на юге СФО ожидается температура ниже средних многолетних значений.
- В декабре в Сибири будет температура в районе нормы.
- Январь на юге СФО будет холоднее, чем бывает средняя температура месяца.
- Февраль предполагается холоднее прошлогоднего в южных и центральных регионах Сибирского федерального округа.
- А вот март на юге Сибири прогнозируют теплее, чем обычно.
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