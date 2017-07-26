Гигантская комета "мать Тунгусского метеорита" грозит уничтожить Землю

По оценкам исследователей, небесное тело достигнет критического расстояния с нашей планетой в течение пяти лет. При этом комета летит именно по направлению к Земле.

Объект получил название "мать Тунгусского метеорита". Как считают специалисты, если он столкнется с Землей, то на планете погибнет все живое — начнутся природные катаклизмы, которые в итоге уничтожат всю флору и фауну.

Сейчас ученые собирают международную экспертную комиссию, которая должна разработать способы предотвращения возможной катастрофы.

Факт

В 1908 году осколок этой кометы упал в районе реки Подкаменная Тунгуска в России. Мощность взрыва при падении была сопоставима с ударом водородной бомбы.