Гипермаркет DNS в честь своего дня рождения проводит розыгрыш призов

Гипермаркет бытовой техники и цифровой электроники DNS празднует свой день рождения 17 июня. Грандиозное мероприятие в честь этого праздника состоится по адресу: пр. Космонавтов 6-в, ТЦ "Алтай".

В этот день посетителей Гипермаркета ждут подарки и сувениры, также будет работать ведущий праздника с искрометными шутками, конкурсами и викторинами и диджей.

Покупатели с чеком от 3000 рублей смогут выбрать подарок — флеш-карту, наушники или клавиатуру.

Покупателям с чеком от 10000 рублей предоставляется возможность получить подарок на выбор: фен, блендер или электрочайник.

Чек от 15000 рублей предоставляет возможность получить в подарок планшет, смартфон или мультиварку.

Абсолютно всем покупателям предоставляется возможность приобрести технику по суперценам. Право на покупку товара по суперцене будет определять ведущий праздника, который проведет аукцион для гостей праздника.

Главные призы дня рождения DNS: телевизор с диагональю 139 см и суперприз — Apple IPhone 7 на 32 Гб.

Организатор акции: ООО "Сириус". ОГРН 1126476080003 (юр. адрес:“ 630064 г. Новосибирск, ул. Ватутина, 31 ). Акция проходит в магазине DNS по адресу: пр. Космонавтов 6-в, ТЦ "Алтай". Акция действует 17 июня 2017 года с 09.00 до 18.00. Предоставляется возможность получить главные призы: Аpple iphone 7, телевизорс диагональю 139 см., определяется среди покупателей методом викторины. Количество товара ограничено. Предоставляется возможность, получить один из подарков: на сумму в чеке от 3 000 pуб. - память usb, клавиатуру, наушники; на сумму в чеке от 10 000 pуб. - фен, блендер, электрочайник; на сумму в чеке от 15 000 руб. - смартфон, мультиварка, планшет. Организатор может менять сроки действия акции. Подробности об организаторе, правилах проведения, товарах, участвующих в акции, сроках и местах оформления покупки у продавцов-консультантов и на сайте www.dns-shor.ru.