2GIS выпустил путеводитель по Горному Алтаю

Путеводители основаны на подборках мест в городе, заслуживающих особого внимания. Сюда вошли главные достопримечательности, лучшие бары и клубы, кафе и рестораны, отдых за городом, театры и музеи, сувениры, — для некоторых подготовили экскурсионные маршруты от местных СМИ и экскурсоводов. Например, маршрут по подмосковным усадьбам, места памяти Виктора Цоя в Петербурге, точки для красивых селфи в Новосибирске, пишет "Москва-онлайн".

А вот для Горного Алтая был разработан другой подход. Здесь есть главы для тех, кто путешествует по этой территории в первый раз; для тех, кто поехал сюда на автомобиле или отдыхает на Алтае с детьми; кто идет в горы или отдыхает в палатке.

В перечень достопримечательностей попали не только объекты, расположенные на территории Республики Алтай, но и те, что находятся в Алтайском крае: озеро Ая и "Бирюзовая Катунь".

Проект создан совместно с сервисом Aviasales, благодаря этому в путеводителе сразу можно посмотреть, сколько будут стоить билеты на самолет в одно из мест, попавших в путеводители 2GIS.

Подобные путеводители также созданы для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга, Самары, Волгограда, Красноярска, Владивостока, Нижнего Новгорода и Бишкека. Однако 2GIS обещают выпустить путеводители еще по 71 городу России, Казахстана, Киргизии, Украины, Чехии и Кипра.