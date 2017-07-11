2GIS выпустил путеводитель по Горному Алтаю

11 июля на 2gis.ru и в его мобильных приложениях появились 11 первых путеводителей проекта. В пилотный выпуск вошли 10 городов и Горный Алтай.
Путеводители основаны на подборках мест в городе, заслуживающих особого внимания. Сюда вошли главные достопримечательности, лучшие бары и клубы, кафе и рестораны, отдых за городом, театры и музеи, сувениры, — для некоторых подготовили экскурсионные маршруты от местных СМИ и экскурсоводов. Например, маршрут по подмосковным усадьбам, места памяти Виктора Цоя в Петербурге, точки для красивых селфи в Новосибирске, пишет "Москва-онлайн".
А вот для Горного Алтая был разработан другой подход. Здесь есть главы для тех, кто путешествует по этой территории в первый раз; для тех, кто поехал сюда на автомобиле или отдыхает на Алтае с детьми; кто идет в горы или отдыхает в палатке.
В перечень достопримечательностей попали не только объекты, расположенные на территории Республики Алтай, но и те, что находятся в Алтайском крае: озеро Ая и "Бирюзовая Катунь".
Проект создан совместно с сервисом Aviasales, благодаря этому в путеводителе сразу можно посмотреть, сколько будут стоить билеты на самолет в одно из мест, попавших в путеводители 2GIS.
Подобные путеводители также созданы для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга, Самары, Волгограда, Красноярска, Владивостока, Нижнего Новгорода и Бишкека. Однако 2GIS обещают выпустить путеводители еще по 71 городу России, Казахстана, Киргизии, Украины, Чехии и Кипра.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.