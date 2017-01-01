ГК "Орион" опередила темпы роста рынка

Абонентская база ГК "Орион" на конец 2016 года достигла 2 953 000 домохозяйств, прирост по отношению к концу 2015 года составил 5% при росте рынка в 4% . Регионами-лидерами по темпам прироста стали Челябинская область (+12%), Республика Саха (Якутия) (+9%), Республика Башкортостан (+8%), Свердловская область (+7%), Приморский край (+6%), Омская область (+6%).

Общий объем поступлений оператора составил порядка 3 500 000 000 руб., что на 2% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Наибольшая динамика зафиксирована по направлению "Комплекс услуг телевещателям"/"Подъем и производство телеканалов", прирост составил 20% относительно конца 2015 года.

В продуктовом портфеле "Ориона" услуги DTH занимают 76%, комплекс услуг телевещателям — 21%, дистрибуция телеканалов — 3%.

В 2016 году ARPU оператора составил 103 рубля для бюджетного и 277 рублей для среднего ценового пакета, что на 24% и 9% превышает аналогичный показатель 2015 года соответственно.

В течение 2016 года в пакеты спутникового телевидения "Телекарта" было добавлено 40 телеканалов. Абонентам "Телекарты" теперь доступно для просмотра более 220 каналов.

Общий объем реализованной спутниковой емкости увеличился на 5% по сравнению с 2015-м и составил 256,2 МГц.

ГК "Орион" активно развивает комплекс play-out услуг, предлагая вещателям емкое комплексное решение в сфере подъема, производства и обслуживания телеканалов. Сегодня компания оказывает услуги по предэфирной подготовке и выпуску 36 российским и зарубежным телеканалам. В 2016 году оператор предоставил свою технологическую платформу грузинскому кабельному оператору Super TV. Благодаря техническим возможностям "Ориона" вещание с помощью спутникового сигнала под брендом Super TV стало осуществляться на всей территории Грузии, включая самые высокогорные регионы страны. К спутниковому проекту на территории страны за второе полугодие 2016 подключилось более 500 абонентов .

2016 год стал для компании годом интенсивного развития абонентских сервисов. Число пользователей мобильного приложения "Личный кабинет" выросло на 82% по отношению к концу 2015 года и достигло 59 500 установок. Приложение "Телекарта Онлайн" для просмотра спутникового ТВ "Телекарта" через интернет скачало около 29 000 абонентов, что на 74% превышает результат 2015 года.

Важным шагом в совершенствовании клиентского сервиса стало открытие в ноябре собственного контактного центра высоких стандартов "Орион Коннект" (г. Пенза). На конец года его штат превысил 100 человек. В перспективе "Орион Коннект" начнет оказывать услуги сторонним организациям, и это станет новым направлением бизнеса группы в сегменте B2B.

Комментируя планы компании на 2017 год, генеральный директор ГК "Орион" Кирилл Махновский отметил:

Сегодня проникновение платного ТВ в России составляет порядка 70%, что полностью соответствует уровню развитых стран, поэтому вслед за органичным ростом нас ждет интереснейший этап непосредственно качественного развития отрасли. "Орион" всегда ставил перед собой амбициозные цели по всем направлениям. И в 2017 году мы не отказываемся от этого подхода. Мы продолжим географическую экспансию, предложим абонентам "Телекарты" новые сервисы, пополним пакеты новыми рейтинговыми телеканалами, расширим сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными мейджерами. Спутниковый сигнал имеет большое преимущество — он дотягивается до самых удаленных точек страны, а в некоторых регионах является безальтернативным. Поэтому нам, несомненно, есть с чем работать и что предложить нашим зрителям.

По данным ИАА TelecomDaily

Не учитываются в общем количестве абонентов оператора

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