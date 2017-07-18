ГК "Орион" запускает "Первый вегетарианский" телеканал в России

"Первый вегетарианский" — это уникальный познавательно-развлекательный телеканал, посвященный вегетарианству и здоровому образу жизни.

Сетка вещания телеканала формируется из трех восьмичасовых блоков. В первый год вещания в эфир выйдут 250 часов оригинального контента в формате высокой четкости: 40% составляет контент собственного производства, 30% — закупной (фильмы о природе, животных, экологии), 30% — от российских и зарубежных партнеров телеканала.

Аудитория канала "Первый вегетарианский" не ограничивается исключительно вегетарианцами, он рассчитан на тех, кто неравнодушен к вопросам здорового образа жизни и бережного отношения к природе. В эфире представлены программы и документальные фильмы о вкусной и здоровой еде; о жизни знаменитых вегетарианцев; интервью с авторитетами вегетарианского сообщества; беседы с врачами и физиологами о влиянии вегетарианства на организм, в том числе и детей; о полноценном и сбалансированном рационе при переходе на вегетарианство; о философии и других духовных аспектах вегетарианства; о жизни на природе вне больших городов.

Телеканал будет включен во все базовые пакеты спутникового телевидения "Телекарта" и станет доступным для более чем трехмиллионной аудитории абонентов. Кроме того, "Орион" планирует дистрибутировать телеканал в сетях кабельных операторов с совокупной потенциальной аудиторией более 10 млн. абонентов.

Евгения Абрамсон,

директор телекомпании "Макс Медиа":

Мы приобрели богатый опыт в создании интересных, полезных, познавательных и развлекательных программ для самой разной аудитории. Согласно открытым источникам в России порядка 4% населения являются сторонниками вегетарианства. Данные по численности адептов здорового образа жизни разнятся, ориентировочно это 10-15% населения. Таким образом, потенциальная аудитория телеканала "Первый вегетарианский" в России более 25,5 млн. человек. Работая над созданием телеканала, у нас была возможность опираться не только на статистику и теоретические знания, но и на личный опыт: в команде проекта есть убежденные вегетарианцы. Мы надеемся, что идеи и ценности, которые мы хотим донести, найдут отклик у широкого круга зрителей.

Светлана Борисова,

программный директор ГК "Орион":

На российском телевидении сегодня нет ни одного специализированного телеканала о вегетарианстве. Поэтому, уверена, что появление "Первого вегетарианского" будет воспринято абонентами положительно, учитывая возрастающий интерес в нашей стране к здоровому образу жизни. Еще до его официального запуска об этом наглядно свидетельствует уровень интереса аудитории к страницам телеканала в социальных сетях. Мы планируем осуществить дистрибуцию "Первого вегетарианского" по максимальному кругу операторов, вещающих на территории РФ.

Справка

Группа компаний "Орион" осуществляет свою деятельность на рынке спутниковых услуг более 10 лет (с 2005 года). Основные направления деятельности Группы: предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам (услуги предоставляются под брендом "Телекарта"); размещение телеканалов на спутниках, обслуживание и выпуск телеканалов, оказание услуг по доставке телевизионного контента в кабельные сети. На сегодняшний день "Орион" — единственный спутниковый оператор, в зону покрытия которого входит 100% территории РФ, а также страны СНГ. Вещание осуществляется со спутников Intelsat 15 (85° в.д)., Horizons 2 (85° в.д.), "Экспресс-АМ5" (140° в.д.). По итогам 2016 г. компания занимает 3 место на рынке платного телевидения России, а также входит в ТОП-5 крупнейших операторов Восточной Европы (по данным исследования аналитического агентства Digital TV Research).

Всего у ГК "Орион" – семь телеканалов собственного производства, среди которых "Мир Увлечений", "ЕГЭ", "Успех", "Мужской", "Загородная жизнь", "Тайны Галактики" и "Первый Вегетарианский".