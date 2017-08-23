Глава алтайского муниципалитета помещен под домашний арест

Благовещенский райсуд вынес решение поместить 44-летнего главу Степноозерского поссовета Игоря Демьянова под домашний арест. Накануне ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи полагают, что глава администрации поселкового совета организовал продажу муниципального имущества родственнику по заниженной цене и тем самым нанес ущерб поссовету.
Об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста ходатайствовал благовещенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю. Под домашний арест он помещен на время предварительного расследования.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в 2015 году он организовал продажу кафе, расположенного в Благовещенском районе, своему родственнику по заниженной стоимости. Этим он причинил ущерб поссовету на сумму более 450 тыс. рублей.
Помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Яна Кирпиченко пояснила, что в настоящее время осуществляется дальнейший сбор и процессуальное закрепление доказательств, расследование уголовного дела продолжается.
Уголовное дело в отношении Игоря Демьянова возбуждено еще в мае. В мае же он ушел в отпуск, а затем перестал выходить на связь с органами следствия, из-за чего его объявили в федеральный розыск. 17 августа он был обнаружен сотрудниками ГУ МВД по Алтайскому краю в Горном Алтае и в ночь на 18 августа доставлен в Благовещенку.
По некоторым данным, Демьянов утверждал, что не скрывался от следствия, а просто был в отпуске. Органы следствия с этим не были согласны: ему в установленном порядке на дом была отправлена копия постановления о возбуждении уголовного дела, и он не мог об этом не знать.
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