Глава аппарата Игоря Сечина найден мертвым в машине в центре Москвы

Глава аппарата президента "Роснефти" Игоря Сечина Олег Еровинкин скончался в автомобиле в центре Москвы.
Тело 61-летнего сотрудника обнаружили в центре столицы утром 26 декабря. Причину смерти выясняют следователи, сообщает Life.Ru.
"Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина", - рассказал источник издания. На месте работает следственно-оперативная группа.
Служебный автомобиль Lexus находился в Китайгородском проезде. Еровинкин сидел сзади, сообщает издание. Тело обнаружил водитель, который вызвал врачей.
Известно, что Еровинкин давно работает с Игорем Сечиным. В мае 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин назначил Еровинкина руководителем секретариата Сечина, который на тот момент занимал пост зампредседателя правительства.
В компании подтвердили факт смерти Еровинкина. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев предположил, что тот умер из-за проблем с сердцем, пишет znak.com.
В базе данных "Лабиринт" приводится такая биография Олега Еровинкина:
Родился 7 ноября 1955 года в с. Никольском Оренбургской области. В 1980 году окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э.Дзержинского.
С 1973 по 1974 год - помощник инспектора приемника-распределителя УВД в Павлодаре Казахской ССР.В 1974-76 проходил срочную службу в Вооруженных Силах Советского Союза.
C 1976 по 1994 год работал в органах госбезопасности. С 1994 по 1996 год - заместитель начальника отдела контроля за защитой государственных секретов Управления кадров Администрации президента РФ.
В 1996 году - начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и государственной тайне управления кадров Главного управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров. В 1996-97 гг. - заместитель начальника контрольно-инспекторского отдела Управления кадровой политики президента РФ.
С 1997 по 1998 год - начальник Отдела секретного делопроизводства Администрации президента РФ.
В 1998 году - заместитель начальника Управления - начальник отдела по работе с секретными документами и защиты государственной тайны Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ.
С 1999 по 2004 год - заместитель начальника Управления - начальник отдела по работе с секретными документами и защиты государственной тайны Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ.
С 2004 по 2008 год - заместитель начальника Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ.
С 22 мая 2008 по май 2012 года - руководитель секретариата заместителя председателя правительства РФ Игоря Сечина.
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