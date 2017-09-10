Глава Барнаула призвал горожан прийти на избирательные участки

"Я еще раз приглашаю всех проголосовать. Спасибо тем, кто уже это сделал. Тех, кто еще в раздумьях, я прошу придти и отдать свой голос. Участки работают до 20:00. Так что если кто-то не в городе, на даче, он все равно может успеть проголосовать. Думаю, что голосование будет легитимное", — заявил Сергей Дугин журналистам.