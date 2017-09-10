Глава Барнаула призвал горожан прийти на избирательные участки

В числе первых на своем избирательном участке проголосовал глава администрации города Барнаула Сергей Дугин. После голосования он выразил надежду, что сегодня, 10 сентября, многие горожане придут на свои избирательные участки.
"Я еще раз приглашаю всех проголосовать. Спасибо тем, кто уже это сделал. Тех, кто еще в раздумьях, я прошу придти и отдать свой голос. Участки работают до 20:00. Так что если кто-то не в городе, на даче, он все равно может успеть проголосовать. Думаю, что голосование будет легитимное", — заявил Сергей Дугин журналистам.