Глава Барнаула призвал горожан прийти на избирательные участки

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Сегодня, 14:25.
Политика

В числе первых на своем избирательном участке проголосовал глава администрации города Барнаула Сергей Дугин. После голосования он выразил надежду, что сегодня, 10 сентября, многие горожане придут на свои избирательные участки.

Выборы-2017 в Барнауле.
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

"Я еще раз приглашаю всех проголосовать. Спасибо тем, кто уже это сделал. Тех, кто еще в раздумьях, я прошу придти и отдать свой голос. Участки работают до 20:00. Так что если кто-то не в городе, на даче, он все равно может успеть проголосовать. Думаю, что голосование будет легитимное", — заявил Сергей Дугин журналистам.

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