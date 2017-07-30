Глава ГИБДД признался в расцвете коррупции в своем ведомстве

По словам Черникова ГИБДД стала "передовой" службой по разгулу коррупции. "Для борьбы с этим нами будет рассматриваться комплекс мер, направленный на профилактику коррупционно зависимого поведения", — приводит слова Михаила Черникова портал "Русская планета".

Глава ГИБДД уточнил, что коррупция в работе стражей порядка должна рассматриваться в моральном аспекте, пишет ura.ru.

Факт

В должность начальника ГИБДД Черников вступил 17 июня 2017 года.