Глава ГИБДД признался в расцвете коррупции в своем ведомстве

В России большинство уголовных дел о коррупции возбуждается в отношении сотрудников ГАИ, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.
По словам Черникова ГИБДД стала "передовой" службой по разгулу коррупции. "Для борьбы с этим нами будет рассматриваться комплекс мер, направленный на профилактику коррупционно зависимого поведения", — приводит слова Михаила Черникова портал "Русская планета".
Глава ГИБДД уточнил, что коррупция в работе стражей порядка должна рассматриваться в моральном аспекте, пишет ura.ru.
Факт
В должность начальника ГИБДД Черников вступил 17 июня 2017 года.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.