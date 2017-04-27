Глава Хакасии отправил в отставку правительство в полном составе

"Выступая на сессии Верховного Совета республики, отчитываясь о своей работе перед депутатами, Зимин объявил о своем решении. По его словам, это непростое решение, таким образом он решил встряхнуть работу", — отметила пресс-службы губернатора Ирина Емельянова.

На официальном сайте губернатора говорится, что он принял решение сформировать совершенно новую структуру правительства, в которой вместо 32 органов исполнительной власти останутся 23, будут сокращены 100 чиновников. Некоторых министров будут выбирать по конкурсу.

Зимин заявил, что принял решение после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он также отметил, что его ответственность за происходящее в регионе "иногда доходит до абсурда".

"Несанкционированная свалка — я виноват. Угля нет на муниципальной котельной — опять я. А где работа других ответственных лиц — отраслевых министерств, силовых структур, глав муниципальных образований?" — заявил Зимин, пишет znak.com.