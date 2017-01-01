Глава Карелии ушел в отставку

Губернатор Карелии Александр Худилайнен досрочно сложил полномочия, сообщает "Интерфакс".
Худилайнен возглавлял Карелию с 24 мая 2013 года. Выборы нового главы региона пройдут в сентябре 2017 года.
Ранее в феврале Худилайнен первым из региональных руководителей получил выговор от президента Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья.
Как сообщали СМИ, врио главы Карелии вместо него может стать глава Службы судебных приставов Артур Парфенчиков. Место Парфенчикова же в ФССП в этом случае может занять экс-депутат и руководитель комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин, пишет polit.ru.
13 февраля о намерении уйти в отставку заявил глава Новгородской области Сергей Митин. Неделей ранее в отставку ушли глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
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