Глава Каталонии призвал жителей автономии сопротивляться Мадриду

Отстраненный от должности глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти автономии борьбу за независимость. Он отказался признать решение по введению в автономии прямого правления Мадрида и призвал сограждан к "демократическому сопротивлению", пишет "Росбалт".
По мнению Пучдемона, каталонцы должны защищать объявление независимости "мирным способом". Об этом он заявил в телеобращении.
Прямо об отказе подчиниться решению Мадрида Пучдемон не заявил; он также не уточнил, как именно его правительство намерено продолжать работу, отмечает "Медуза".
27 октября каталонские депутаты поддержали резолюцию об отделении автономии от Испании. В ответ Сенат королевства позволил центральному правительству взять на себя управление Каталонией (такая процедура прописана в испанской конституции. В итоге премьер-министр Мариано Рахой отстранил от власти Пучдемона, его заместителя и остальных членов регионального кабинета министров, а также распустил парламент Каталонии и назначил перевыборы на 21 декабря.
Пучедон назвал это решение "умышленной агрессией против воли каталонцев, которые в большинстве своем на протяжении многих лет чувствуют себя европейской нацией".
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