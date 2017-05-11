Глава Кубани попросил украинского министра "не дразнить казачество"

Глава Кубани также заявил о "готовности отправить" Омеляну партию учебников по истории и географии для "восполнения пробела в знаниях". Он добавил, что регион никогда не принадлежал и не будет принадлежать Украине и подчеркнул, что если Украина имеет дефицит сельхозпродукции, его не надо "решать за счет Кубани".

По словам Кондратьева, когда Екатерина II подарила в пользование запорожским казакам "российскую землю для создания казачьих куреней", она не учитывала "продовольственные проблемы современной Украины", которой в то время еще не существовало.

Ранее украинский министр Владимир Омелян заявил, что восстановление авиасообщения между Украиной и Россией возможно лишь в том случае, если последняя вернет Крым, восток Украины и территорию Кубани, пишет РБК.



В июне прошлого года глава донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил в интервью радиостанции "Эра", что Украина должна вернуть себе "исконно украинские земли", среди которых Брянская, Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край.