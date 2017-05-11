Глава Кубани попросил украинского министра "не дразнить казачество"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответил на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который назвал Кубань захваченной украинской территорией. Он порекомендовал "не дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли". Об этом говорится в сообщении на сайте краевой администрации.
Глава Кубани также заявил о "готовности отправить" Омеляну партию учебников по истории и географии для "восполнения пробела в знаниях". Он добавил, что регион никогда не принадлежал и не будет принадлежать Украине и подчеркнул, что если Украина имеет дефицит сельхозпродукции, его не надо "решать за счет Кубани".
По словам Кондратьева, когда Екатерина II подарила в пользование запорожским казакам "российскую землю для создания казачьих куреней", она не учитывала "продовольственные проблемы современной Украины", которой в то время еще не существовало.
Ранее украинский министр Владимир Омелян заявил, что восстановление авиасообщения между Украиной и Россией возможно лишь в том случае, если последняя вернет Крым, восток Украины и территорию Кубани, пишет РБК.
В июне прошлого года глава донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил в интервью радиостанции "Эра", что Украина должна вернуть себе "исконно украинские земли", среди которых Брянская, Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край.
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