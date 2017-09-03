Глава "Курортов Северного Кавказа" найден мертвым в столичной квартире. Версии

Его могли отравить. По сообщениям СМИ, следователи проверяют такую версию.

Изначально утверждалось, что смерть носит ненасильственный характер. Однако в СМИ появились некоторые детали: что за несколько дней до кончины 40-летний бизнесмен начал жаловаться отцу на боли в животе. Он отмечал, что принимаемые лекарства ему не помогали.

1 сентября тело Горчева нашел его отец, который приехал к нему домой, когда сын перестал выходить на связь. Труп лежал в ванной лицом вниз, а рядом с ним были следы рвоты. Сейчас проводится экспертиза, чтобы установить, мог ли он быть намеренно отравлен за несколько дней до смерти. Кому мог мешать Олег Горчев?

Как сейчас не вспомнить бывшего главу компании Ахмеда Билалова, которого якобы отравили ртутью, мышьяком и молибденом, причем в офисе "Курортов Северного Кавказа"? Именно этой причиной объяснялся его побег в Германию после публичной критики от президента. С тех пор почти четыре года от Билалова тишина, как сказал Business FM один из его знакомых, "он уже много лет не дает комментариев СМИ". Нынешний глава "Курортов" Олег Горчев руководил компанией три года. Туда он пришел еще в 2011 году, как пишут СМИ, по приглашению Билалова. "Курорты Северного Кавказа" он возглавил, когда компания уже имела скандальный шлейф. И сейчас вокруг нее идет борьба — регионы сражаются за выделение бюджетных денег на туристические проекты.

Дмитрий Абзалов,

президент Центра стратегических коммуникаций:

Например, Дагестан очень активно попытался туда провести целый ряд проектов по линии Абдулатипова. Но, тем не менее, как бы активность при нынешнем руководстве Дагестана очень серьезно снизилась. На ослаблении Дагестана начали активно пытаться встроиться другие территории. Из тех, которые интересны, есть Адыгея, плюс ко всему на привлечении дополнительного финансирования как раз настаивает Чечня. Поэтому основная борьба идет именно за финансирование и распределение его через эту структуру. С учетом того, что гендиректор — человек, в том числе, который утверждает, рекомендует объекты, плюс ко всему фактически через "Курорты Северного Кавказа" идет еще подготовка соответствующих позиций по бюджету. Это является основанием для борьбы.

Регионы здесь ни при чем, уверен руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко. По поводу неожиданной смерти Олега Горчева он говорит: "Курорты Северного Кавказа возникли в медведевское время. Там и ищите концы".

Максим Шевченко,

руководитель центра стратегических исследований религии и политики современного мира:

Они получали огромные деньги, невероятные. Неизвестно, на что их потратили. Я думаю, что сейчас кто-то заметает следы. А кто это, я не знаю. Но деньги там просто, думаю, миллиарды долларов. Там огромные деньги, ничего не сделано просто, вообще, абсолютно. Пусть компетентные органы сами выясняют причину этих внезапных смертей руководства "Северного Кавказа.

Нельзя сказать, что не сделано ничего. Но с 2010 года грандиозные планы "Курортов" значительно ужались.

Сергей Ромашкин,

гендиректор турфирмы "Дельфин":

Когда корпорация создавалась, предполагалось, что они будет двигать одновременно девять-одиннадцать курортных проектов на Северном Кавказе, но постепенно эта идея немного уменьшилась в объеме. Сейчас корпорация, если не ошибаюсь, развивает четыре-пять проектов. Самый успешный — это "Архыз", курорт в Приэльбрусье. Остальные либо не получили достаточного финансирования, потому что был момент, когда руководство менялось, и, видимо, финансирование было сокращено. На мой взгляд, не нужно было ставить грандиозных планов в самом начале, надо было взять два-три проекта, что сейчас и происходит. Показать, что можно сделать в этих условиях, а "Архыз" демонстрирует рекордные темпы роста — порядка 30-40% в год.

Про самого Олега Горчева известно немного. По словам знакомых, он был неконфликтен, вел достаточно замкнутый образ жизни. Последние годы он жил один в своих апартаментах в башне "Меркурий" в комплексе "Москва-Сити", где его отец и обнаружил его тело.