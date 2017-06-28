Глава Кузбасса Тулеев активно восстанавливается и рвется на работу. Подробности

Чиновник активно восстанавливается, но дата его выхода с больничного не уточняется.

"Состояние губернатора стабильное, он чувствует себя хорошо. Реабилитация проходит по плановому графику, в достаточно интенсивном режиме", — заявил "Интерфаксу" и.о. начальника управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Алексей Доронгов 27 июня. Тулеев по-прежнему находится в городской клинической больнице им. Подгорбунского.

Ранее вице-губернатор Валерий Цой сообщил на специально собранной пресс-конференции, что главе Кузбасса в Германии была проведена операция на позвоночнике с применением металлоконструкций.

Аман Тулеев активно восстанавливается и "рвется на работу так, что врачам приходится его сдерживать", рассказал главврач горбольницы №3 Андрей Иванов в интервью программе "Вести-Кузбасс" . Он отказался назвать точные сроки выхода губернатора на работу, поскольку "для нас он — пациент, а для людей — губернатор, и называть эти сроки было бы некорректно", чтобы не добавлять лишних слухов, сообщает "Коммерсантъ".

Главврач пояснил, что операция, сделанная Тулееву в Германии, заключалась в установке специальных металлоконструкций для замены полностью изношенных межпозвоночных дисков. Несколько из них удалили, а для поддержки позвоночника была проведена операция "транспендикулярной фиксации позвоночника" — установлены "динамические металлоконструкции с пружинами". Они позволяют пациенту уже с первых дней свободно двигаться, наклоняться, сгибаться и так далее. Реабилитация в Кемерове сводится к "ходьбе со специальными приспособлениями, к упражнениям на тренажерах" для набора мышц на спине и ногах.

Аман Тулеев ранее продлил свой отпуск и вообще долгое время не появлялся на публике, что вызвало массу домыслов, просочившихся в СМИ. Так, по данным "Коммерсанта", чиновник намерен доработать до 1 июля, чтобы провести на своей должности ровно 20 лет, а затем сложить полномочия.

Появилась информация и о том, что губернатор якобы уже написал заявление об отставке, но официальные представители Кремля и областной администрации опровергли это, пишет Тайга.инфо.