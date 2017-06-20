Глава Кузбасса Тулеев дважды продлил отпуск и перестал появляться на публике

22 мая на официальном сайте региона было объявлено, что Тулеев ушел в отпуск на 10 дней, позже отпуск был продлен до 16 июня. Но 19 июня в пресс-службе администрации региона сообщили, что отпуск снова продлен.

В последние месяцы Аман Тулеев не появлялся на публике, а также не принял участие в мероприятиях в честь 9 мая, чего раньше не допускал.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, сообщил "Коммерсанту" источник в регионе. Он считает, что Тулеев хочет формально пробыть на своем посту ровно 20 лет, то есть до 1 июля. Он возглавил регион 1 июля 1997 года. В администрации президента (АП) ему якобы пошли навстречу. При этом в самой АП получить комментарий по поводу возможного ухода Тулеева с поста журналистам не удалось.

Ранее местные СМИ писали, что Тулеев лечился в Германии и 11 июня вернулся в Россию, пишет znak.com.