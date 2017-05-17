Глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины

"Если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении не может быть речи. Но если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно", — сообщил глава ЛНР.

По словам Плотницкого, граждане и руководство ЛНР сознают, что сегодняшние киевские власти — это не вся Украина. "Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время. Это правда. Рано или поздно мы их простим, но после покаяния", — отметил Плотницкий.

Он рассказал и о налаживании международных связей провозглашенной республики с внешним миром. По его информации, ЛНР ведет переговоры с Белоруссией, Турцией и Китаем о продажах угля. Глава республики сообщил о проведенном круглом столе с представителями 24 стран, в том числе Германии, Италии, Финляндии, США, Испании, Конго. В ходе мероприятия было отмечено искажение в западных СМИ информации о событиях в Донбассе. В круглом столе также участвовала депутат Европарламента Элеонора Форенца.

Плотницкий поблагодарил руководство России за гуманитарную помощь, которая оказывается 1,5 млн жителям республики. "Хотел бы выразить благодарность России за то, что гуманитарные конвои приходят к нам на протяжении уже почти трех лет. Без преувеличения скажу, что с 2014 по 2016 год эта помощь спасла жизни сотням людей. <...> Для нас русский мир - это не просто слова, это наша жизнь, мировоззрение, будущее", — подытожил глава ЛНР.