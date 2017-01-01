Глава МИД Лавров рассказал, почему Россия ввела продэмбарго

"Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи. Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции. Мы должны были сделать все по-честному. Вот и все", — пояснил Лавров.

По его словам, он не может принимать решения по отмене ограничительных мер, добавив, что сами санкции не были инициированы Россией.

Ранее политик Григорий Явлинский отмечал, что в нынешних условиях "было бы хорошо подумать не только об отечественном производителе, но и об отечественном покупателе. По его словам, последствиями продовольственного эмбарго в России ?стали: рост ?цен — за два последних года продукты питания подорожали на 32% (Минэкономразвития), уничтожение продуктов — с 2015 года в России уничтожено почти 8 тыс. тонн продуктов, рост числа бедных, сокращение потребления сыра? и ?других молочных продуктов, мяса и рыбы, фруктов и овощей? ?(Росстат), дефицит молочных продуктов, овощей и фруктов — на 20-30% ниже нормы в рационе россиян (Росстат, Минздрав)?, фальсификат молочной продукции (30%, Россельхознадзор) и увеличение на 25% импорта пальмового масла.

"Продовольственная политика разумна, когда продукты полезны для людей. Когда они не угрожают жизни и здоровью наших детей. Когда люди могут покупать качественные и разнообразные товары по доступным ценам. И "тянуть" с реализацией такой политики больше нельзя", — предупреждал ранее Явлинский, пишет "Росбалт".