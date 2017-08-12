Глава МИД Польши назвал СССР ответственным за начало Второй мировой войны

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что СССР вместе с Третьим рейхом несет ответственность за начало Второй мировой войны. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.
Комментируя заявление посла России в Польше Сергея Андреева о том, что Варшаве следует сохранить памятники бойцам Красной Армии на своей территории, Ващиковский указал, что Советский Союз "сильно поспособствовал началу Второй мировой войны, потому что напал на Польшу вместе с Германией". Он добавил, что СССР "вел войну с Третьим рейхом в собственных интересах, поскольку являлся жертвой немецкой агрессии", пишет "Лента.ру".
"Я бы прежде всего скорректировал этот исторический нарратив, потому что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации", — сказал министр в интервью изданию Wpolityce.
7 августа Ващиковский заявил, что власти Польши не намерены ухаживать за памятниками, установленными в честь красноармейцев. "Мы не разрушаем памятники на захоронениях. Но местные власти могут разрушить знаки советского доминирования: красные звезды, серп и молот — вот что-то подобное", — пояснил Ващиковский. По его словам, с могилами и кладбищами ничего не случится: их защищают международное право, польское государство и двусторонние соглашения.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии, сообщает РИА Новости.
В МИД России назвали решение польских властей возмутительной провокацией, которая не останется без последствий.
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