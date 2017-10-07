Глава МИД Саудовской Аравии заявил о скором снятии санкций с России

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что попытается договориться с международным сообществом о снятии санкций с России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
По мнению главы МИД Саудовской Аравии, развитие отношений с Россией не нарушает стратегического партнерства Эр-Рияда и Вашингтона.
"Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций, — приводит слова аль-Джубейра РИА Новости.
По его словам, это "должно произойти скоро", пишет РБК. По мнению министра иностранных дел Саудовской Аравии, "крепкие отношения" с Россией помогут "успешно" решить проблемы на Ближнем Востоке. "То же самое относится и к США. Чем больше у нас партнеров — тем лучше будет для всех", — заметил аль-Джубейр.
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