Глава МИД Саудовской Аравии заявил о скором снятии санкций с России

Сегодня, 12:40.
Политика

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что попытается договориться с международным сообществом о снятии санкций с России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

Адель аль-Джубейр.
Адель аль-Джубейр. Фото: Скриншот видео www.vesti.ru.

По мнению главы МИД Саудовской Аравии, развитие отношений с Россией не нарушает стратегического партнерства Эр-Рияда и Вашингтона.

"Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций, — приводит слова аль-Джубейра РИА Новости.

По его словам, это "должно произойти скоро", пишет РБК. По мнению министра иностранных дел Саудовской Аравии, "крепкие отношения" с Россией помогут "успешно" решить проблемы на Ближнем Востоке. "То же самое относится и к США. Чем больше у нас партнеров — тем лучше будет для всех", — заметил аль-Джубейр.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Загрузка...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров