Глава МИД Саудовской Аравии заявил о скором снятии санкций с России

По мнению главы МИД Саудовской Аравии, развитие отношений с Россией не нарушает стратегического партнерства Эр-Рияда и Вашингтона.

"Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций, — приводит слова аль-Джубейра РИА Новости.

По его словам, это "должно произойти скоро", пишет РБК. По мнению министра иностранных дел Саудовской Аравии, "крепкие отношения" с Россией помогут "успешно" решить проблемы на Ближнем Востоке. "То же самое относится и к США. Чем больше у нас партнеров — тем лучше будет для всех", — заметил аль-Джубейр.