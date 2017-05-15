Глава МИД Украины заявил об "интересных идеях" давления на Россию у США

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил по итогам встречи с Трампом, что у Белого дома есть "интересные идеи" и "реальное желание" оказывать давление на Россию. Об этом сообщает "ТСН-Украина".
Климкин подчеркнул, что "у американской стороны есть рычаги", которые должны быть реализованы в сотрудничестве с европейским союзом и другими странами большой семерки". При этом он пояснил, что рассказать подробности сейчас не может, пишет РБК.
"Я про эти интересные идеи смогу сказать только позже, когда согласуем среди всех друзей. Любые моменты надо будет согласовать с Германией и с новоизбранным президентом Франции", — добавил Климкин.
По его словам, экономические рычаги давления и санкции являются только одним из возможных шагов. "Есть и другие идеи. Можем говорить об усилении международного компонента, об усилении ОБСЕ, об усилении СММ, о создании другой миссии, которая реально будет контролировать территорию оккупированного Донбасса", — уточнил Климкин.
По его мнению, "такого сигнала в Москве никто не ожидал и в этом его дополнительная ценность".
Глава украинского МИДа также заявил о "системных попытках России повлиять на демократическую систему цивилизованного мира". "Все прекрасно понимают, что это не просто какая-то угроза, это такая угроза, которой нужно системно противодействовать. И это понимание тоже в Вашингтоне однозначно есть", — заключил Климкин.
Встреча Трампа и Климкина состоялась в Белом доме 11 мая. Пресс-служба украинского МИДа сообщала, что в ходе встречи обсуждались вопросы "дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов".
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