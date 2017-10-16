Глава Минэкономразвития рассказал, как "поведет" себя рубль

МЭР РФ не ожидает существенного снижения курса рубля до конца 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Орешкина.
"В прогнозе у нас всегда есть слайд, связанный с оценкой влияния чувствительности к ценам на нефть разных показателей. 63 был при существенном снижении цен на нефть. Если цена на нефть будет держаться на более высоком уровне, то и существенных изменений по курсу не произойдет", — указал он.
По словам главы Минэкономразвития, курс рубля близок к оценке основных фундаментальных факторов, и с апреля курс в реальном выражении упал на 10%, сейчас этот показатель чуть меньше. "Снижение произошло, сейчас каких-то резких изменений в реальном выражении вряд ли стоит ожидать", — добавил министр.
По прогнозу, курс рубля будет ослабляться до 62,1 рубля за доллар в ноябре и до 63 рублей в декабре против 60 рублей за доллар в октябре.
Курс доллара США расчетами "завтра" в начале сегодняшних торгов на Московской бирже к 10.00 мск потерял почти 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 57,1325 рубля. Курс евро к этому времени опустился на почти на 27 копеек до 67,37 рубля, свидетельствуют данные биржи. При этом чуть позже, к 10.13 мск, доллар упал на 14 копеек до 57,02 рубля, а евро — почти на 42 копейки до 67,22 рубля, пишет "Росбалт".
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