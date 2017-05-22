Глава Минэкономразвития спрогнозировал курс доллара на конец года

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Сегодня, 19:32.
Экономика

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что на конец 2017 года курс доллара достигнет уровня 62—63 рубля, сообщает ТАСС.

Доллар.
Доллар. Фото: СС0.

Это произойдет, если соглашение по сокращению добычи нефти будет продлено.

"У нас было два графика прогноза — базовый со снижением цены на нефть до $40 к концу года, инфляцией в 3,8% и ослаблением рубля до 68 рублей за доллар к концу года. Был вариант с инфляцией в 2,9%. Соответственно, если мы идем по более высокой нефти, у нас рубль соответственно не 68 рублей, а может 62-63 рубля при текущих ценах на нефть — мы идем ближе к этим значениям", — сказал он.

По прогнозу Орешкина, дефицит бюджета 2017 года при продлении соглашения ОПЕК может опуститься ниже 2% ВВП в связи с повышением цен на нефть.

"Дефицит бюджета может ниже 2% оказаться. Нефть идет выше, и доходы от нефти и газа будут выше", — добавил Орешкин, пишет "Росбалт".

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