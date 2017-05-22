Глава Минэкономразвития спрогнозировал курс доллара на конец года

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что на конец 2017 года курс доллара достигнет уровня 62—63 рубля, сообщает ТАСС.
Это произойдет, если соглашение по сокращению добычи нефти будет продлено.
"У нас было два графика прогноза — базовый со снижением цены на нефть до $40 к концу года, инфляцией в 3,8% и ослаблением рубля до 68 рублей за доллар к концу года. Был вариант с инфляцией в 2,9%. Соответственно, если мы идем по более высокой нефти, у нас рубль соответственно не 68 рублей, а может 62-63 рубля при текущих ценах на нефть — мы идем ближе к этим значениям", — сказал он.
По прогнозу Орешкина, дефицит бюджета 2017 года при продлении соглашения ОПЕК может опуститься ниже 2% ВВП в связи с повышением цен на нефть.
"Дефицит бюджета может ниже 2% оказаться. Нефть идет выше, и доходы от нефти и газа будут выше", — добавил Орешкин, пишет "Росбалт".
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