Глава Минэкономразвития заявил, что Россия будет терять ежегодно около 800 тыс трудоспособного населения

"Что касается России, особенно на ближайшие пять-шесть лет, ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжелых в мире — мы будем терять ежегодно примерно 800 тыс. населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры", — указал Орешкин.

По его словам, в России минимум рождаемости в стране был достигнут в 1999 году — этим людям сейчас по 18 лет, они входят в состав рабочей силы. "Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться", — добавил он, пишет "Росбалт".