Глава Минфина пообещал работающим пенсионерам рост доходов

"По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году: то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров", — поставил министр финансов точку в этом вопросе. Это заявление он сделал на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщает РИА Новости.

В ответ глава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук возразил, что из-за "заморозки" индексации у россиян пропадает мотивация для уплаты взносов со своих зарплат. Однако Силуанов заверил его, что ситуация складывается позитивная. "Пенсионеры, которые работают, — у них есть возможность иметь больше средств и доходов", — пояснил министр, добавив, что у ведомства "по работающим пенсионерам предусмотрен и сейчас есть рост реальных зарплат большими темпами, чем рост инфляции, и это продолжится в следующем году", пишет polit.ru.

Мораторий на пополнение накопительной части пенсионных взносов привел к возникновению нового вида нарушений, на которые в 2017 году уже пожаловались более 2,6 тыс. россиян.

Количество жалоб от граждан, чьи накопления без их ведома неожиданно обнаружились в другом НПФ, в этом году значительно возросло, пишет "Российская газета". Новый вид махинаций уже стал предметом совместного обсуждения Центробанка, Минфина и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

Накануне правительство РФ приняло решение на 3,7% проиндексировать пенсии в России с 1 января 2018 года, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщает ТАСС.