Глава Минфина рассказал, как вырастут зарплаты в 2018 году

"В этом году мы видим рост реальных заработных плат, и в следующем году у нас рост реальных зарплат составит 4,1%, а рост реальных доходов населения — 2,3%", — сказал Силуанов.

По его словам, эти показатели демонстрируют выход из отрицательных значений зарплат, сложившихся в 2016 году, пишет bfm.ru.