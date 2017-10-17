Глава Минфина рассказал, как вырастут зарплаты в 2018 году

Минфин прогнозирует рост реальных зарплат в России в 2018 году на уровне 4,1%, заявил глава ведомства Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.
"В этом году мы видим рост реальных заработных плат, и в следующем году у нас рост реальных зарплат составит 4,1%, а рост реальных доходов населения — 2,3%", — сказал Силуанов.
По его словам, эти показатели демонстрируют выход из отрицательных значений зарплат, сложившихся в 2016 году, пишет bfm.ru.
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